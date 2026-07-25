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На юго-востоке Москвы горит производственный ангар

На юго-востоке столицы произошёл пожар в производственном ангаре, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

На юго-востоке столицы произошёл пожар в производственном ангаре, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

По данным ведомства, возгорание произошло по адресу Автомобильный проезд, дом 10, строение 14.

Информации о пострадавших нет.

Ранее один человек пострадал в результате пожара в жилом доме в центре Москвы.

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