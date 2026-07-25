На юго-востоке Москвы горит производственный ангар

На юго-востоке столицы произошёл пожар в производственном ангаре, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.
По данным ведомства, возгорание произошло по адресу Автомобильный проезд, дом 10, строение 14.
Информации о пострадавших нет.
Ранее один человек пострадал в результате пожара в жилом доме в центре Москвы.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше