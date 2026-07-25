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Белгород и округ подверглись массированной атаке БПЛА, есть пострадавшие

Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке украинских беспилотников, есть пострадавшие.

Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке украинских беспилотников, есть пострадавшие.

Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

«К сожалению, есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы», — написал он в Telegram-канале.

По словам Шуваева, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Врио губернатора добавил, что на улицах зафиксированы повреждения и возгорания, которые ликвидируют пожарные.

Работа спецподразделений продолжается.

Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО за день уничтожили 210 украинских беспилотников над регионами страны.

Также сообщалось, что один человек погиб, ещё один пострадал в результате атак БПЛА в ДНР.

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