Белгород и округ подверглись массированной атаке БПЛА, есть пострадавшие

Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке украинских беспилотников, есть пострадавшие.
Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
«К сожалению, есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы», — написал он в Telegram-канале.
По словам Шуваева, медики оказывают им всю необходимую помощь.
Врио губернатора добавил, что на улицах зафиксированы повреждения и возгорания, которые ликвидируют пожарные.
Работа спецподразделений продолжается.
Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО за день уничтожили 210 украинских беспилотников над регионами страны.
Также сообщалось, что один человек погиб, ещё один пострадал в результате атак БПЛА в ДНР.