Уралвагонзавод переименовал боевую машину «Терминатор» в «Спиридон»

БМПТ «Спиридон» — высокозащищенная боевая машина поддержки танков на базе танка Т-90. Основное вооружение — две 30-мм пушки 2А42 и четыре сверхзвуковые управляемые ракеты «Атака-Т» на пусковых установках. Комплекс включает также пулемет, спаренный с пушками, и два 30-мм автоматических гранатомета в бронированных отсеках на надгусеничных полках. Машина оснащена высокоавтоматизированной системой управления огнем, обеспечивающей эффективное обнаружение и поражение целей в любое время суток. Всеракурсная защита дает необходимый уровень защищенности на поле боя, а значительный боекомплект и высокоэффективный комплекс вооружения — возможность поражения большого количества целей.