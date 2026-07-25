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Трамп пригрозил ввести пошлины против Мексики и Канады

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует ввести новые высокие пошлины в отношении Мексики и Канады.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует ввести новыепошлины в отношении Мексики и Канады.

Он уточнил, что речь идёт о высоких пошлинах.

«Думаю, мы введём высокие пошлины или налоги на импорт из Мексики из-за салата, а также введём высокие пошлины в отношении Канады из-за дыма», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами в Белом доме.

Напомним, в США несколько тысяч человек получили пищевое отравление. По предварительным данным, причиной стало употребление зелени для салата. Предполагается, что её могли ввезти в Соединённые Штаты из Мексики.

Кроме того, Трамп заявлял о намерении установить дополнительные пошлины в отношении продукции из Канады. Это связано с тем, что в результате лесных пожаров на территории Канады зафиксировано загрязнение воздуха в США.

По данным Le Parisien, Канада направит миллиарды долларов на снижение зависимости от Соединённых Штатов.

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