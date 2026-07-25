Трамп пригрозил ввести пошлины против Мексики и Канады

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует ввести новыепошлины в отношении Мексики и Канады.
Он уточнил, что речь идёт о высоких пошлинах.
«Думаю, мы введём высокие пошлины или налоги на импорт из Мексики из-за салата, а также введём высокие пошлины в отношении Канады из-за дыма», — сказал Трамп.
Заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами в Белом доме.
Напомним, в США несколько тысяч человек получили пищевое отравление. По предварительным данным, причиной стало употребление зелени для салата. Предполагается, что её могли ввезти в Соединённые Штаты из Мексики.
Кроме того, Трамп заявлял о намерении установить дополнительные пошлины в отношении продукции из Канады. Это связано с тем, что в результате лесных пожаров на территории Канады зафиксировано загрязнение воздуха в США.
По данным Le Parisien, Канада направит миллиарды долларов на снижение зависимости от Соединённых Штатов.