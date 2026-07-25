В Армении возбудили новое дело против оппозиционера Царукяна

Следственный комитет Армении проинформировал о начале нового уголовного производства в отношении лидера оппозиционной политической силы «Процветающая Армения» Гагика Царукяна по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Ранее по аналогичному обвинению также был задержан Арман Давтян, занимавший должность руководителя коньячно-винно-водочного комбината «Арарат», принадлежащего Царукяну.
Царукян был задержан 6 июля. Он обвиняется в организации мошеннических действий и легализации денежных средств в особо крупных размерах. Защита политика назвала выдвинутые обвинения необоснованными.
Ереванский суд принял решение о заключении Царукяна под стражу на два месяца. После задержания также были опечатаны принадлежащие ему предприятия.
Ранее премьер-министр Никол Пашинян сравнил историю Армении с птицей, бьющейся о стекло.