Bloomberg: в США возникли трудности вокруг финансирования операции против Ирана

«Возникают вопросы о том, как оплачивать войну, поскольку принятие дополнительного пакета мер по финансированию практически застопорилось в конгрессе. Это вынуждает администрацию искать средства в других местах», — говорится в материале.
По словам одного из источников агентства, возникшая ситуация ещё больше обостряет отношения между американской администрацией и конгрессом.
Ранее в CBS News сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена стремительным расходованием американских вооружений в ходе военных действий на Ближнем Востоке.