Аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает рейсы по согласованию

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Об этом сообщили в Росавиации.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.
Кроме того, аэропорт Пензы временно не принимает и не отправляет рейсы.
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