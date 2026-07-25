Полномочия комиссара ООН по правам человека Тюрка продлили до 2030 года

Как отметил после голосования зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков, «вместо объединительной повестки генсекретарь [Гутерриш] принес в Генеральную Ассамблею очередное яблоко раздора». «С сожалением отмечаем политическую ангажированность и самого верховного комиссара, и возглавляемого им управления, которые продвигают западные геополитические интересы под предлогом заботы о правах человека. Это заметно и в работе по тематическим сюжетам, но особенно ярко проявляется, когда речь заходит о попытках оценки правозащитной ситуации в отдельных государствах. А когда дело касается моей страны, верховный комиссар легко бросается голословными обвинениями в адрес России, не заботясь о сборе доказательств», — подчеркнул российский дипломат. «Сожалеем, что компромиссный вариант, предложенный Россией и позволяющий сохранить статус-кво до конца текущего года, не нашел поддержки. В этой связи отмечаем, что против нашего решения выступила всего 71 делегация. Это была очень полезная дискуссия, и я поздравляю офис верховного комиссара. 71 делегация — это и есть его мандат. В этой связи мы сожалеем, что такое событие произошло сегодня. Это не на пользу будущему ООН», — сказал Чумаков.