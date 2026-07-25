Полномочия комиссара ООН по правам человека Тюрка продлили до 2030 года

Согласно результатам голосования, против этого продления, помимо России и США, выступили Аргентина, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Израиль, Мали, Нигер, Никарагуа, Тринидад и Тобаго. 13 стран, включая Белоруссию, Новую Зеландию и Республику Корея, воздержались. За продление полномочий Тюрка проголосовали 144 страны.
Ранее агентство Reuters сообщало, что несколько стран, включая Россию, Израиль и США, выступили против продления на четыре года срока полномочий Тюрка. Отмечалось, что РФ внесла встречное предложение о продлении срока его пребывания в должности чуть более чем на два месяца — до конца 2026 года. Целесообразность продления срока полномочий Тюрка в частном порядке также поставили под сомнение представители других стран в связи с завершением в конце года срока полномочий генсека ООН Антониу Гутерриша.
Как отметил после голосования зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков, «вместо объединительной повестки генсекретарь [Гутерриш] принес в Генеральную Ассамблею очередное яблоко раздора». «С сожалением отмечаем политическую ангажированность и самого верховного комиссара, и возглавляемого им управления, которые продвигают западные геополитические интересы под предлогом заботы о правах человека. Это заметно и в работе по тематическим сюжетам, но особенно ярко проявляется, когда речь заходит о попытках оценки правозащитной ситуации в отдельных государствах. А когда дело касается моей страны, верховный комиссар легко бросается голословными обвинениями в адрес России, не заботясь о сборе доказательств», — подчеркнул российский дипломат. «Сожалеем, что компромиссный вариант, предложенный Россией и позволяющий сохранить статус-кво до конца текущего года, не нашел поддержки. В этой связи отмечаем, что против нашего решения выступила всего 71 делегация. Это была очень полезная дискуссия, и я поздравляю офис верховного комиссара. 71 делегация — это и есть его мандат. В этой связи мы сожалеем, что такое событие произошло сегодня. Это не на пользу будущему ООН», — сказал Чумаков.
Россия неоднократно критиковала Тюрка за предвзятый и политизированный подход к ситуации с правами человека, особенно в контексте конфликта на Украине. В частности, российская сторона указывала на отсутствие должной реакции со стороны Тюрка и подконтрольного ему управления на удары ВСУ по российским регионам и гибель мирных жителей. Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее называл позорным молчание Тюрка в связи с ударами по Белгороду.
Тюрк родился в Линце в 1965 году. По образованию юрист. Работает в структурах ООН с 1991 года, с октября 2022 года — в должности верховного комиссара ООН по правам человека.