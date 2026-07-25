«Непревзойденное откровение»: в МИД РФ прокомментировали реакцию Зеленского на вопрос о кокаине

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что реакция Владимира Зеленского на вопрос об употреблении кокаина вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном прояснила ситуацию.
«Непревзойденное откровение Зеленского: С кем с кем, но не с Макроном! Что-что, но с Макроном не кокаин! Если и кокаин, то точно не вместе! Расставил все точки над “i”!» — написал Мирошник в телеграм-канале.
Напомним, в разговоре с американским блогером Лорой Лумер Зеленский категорически отверг информацию об употреблении наркотика. По его словам, подобные «слухи» не имеют под собой никаких оснований.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук прокомментировал недавнее интервью Зеленского. Парламентарий заявил, что для украинских политиков уже давно не является тайной то, что глава киевского режима употребляет.