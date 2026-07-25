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NYT: Европа боится зависимости от США после отказа от российского газа

Оборонные и энергетические компании Европы боятся чрезмерной зависимости от США после полного отказа от российского газа, пишет The New York Times.

Оборонные и энергетические компании Европы боятся чрезмерной зависимости от США после полного отказа от российского газа, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, отношения США с Европой находятся в упадке из-за угроз американского президента Дональда Трампа ввести пошлины, его заявлений по поводу Гренландии, а также ситуации с Ираном.

На этом фоне европейские оборонные и энергетические компании опасаются, что из-за полного отказа от российского газа Вашингтон сможет чрезмерно влиять на внутреннюю энергетическую политику Европы.

«При всём моём уважении, в такое время создавать зависимость от Америки — не лучшая идея», — приводит газета слова бывшего высокопоставленного командующего НАТО генерала Ричарда Ширреффа.

Ранее в Bloomberg писали, что Европу предстоящей зимой может ждать «час расплаты» из-за медленного пополнения запасов газа весной.

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