Совфед одобрил закон о мониторинге цен на продовольственные товары

Правительство РФ определит, какие именно ведомства получат доступ к сведениям о производителях, дистрибьюторах и ритейлерах продовольственных товаров, а также о сделках между ними, динамике цен и объемах продаж. Кроме того, им будут доступны данные о доходах, расходах и прибыли этих компаний.