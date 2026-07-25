Совфед одобрил закон о мониторинге цен на продовольственные товары

Совет Федерации РФ одобрил закон, который предусматривает мониторинг цен на продовольствие на всех этапах товародвижения — от производителя до прилавка.
Закон разрешает профильным ведомствам отслеживать цены на всех этапах, чтобы фиксировать резкий рост и его причины. Речь идет об органах, которые имеют полномочия для оперативного реагирования на удорожание. Для этого им понадобится доступ к информации о хозяйствующих субъектах, в том числе содержащей налоговую тайну.
Правительство РФ определит, какие именно ведомства получат доступ к сведениям о производителях, дистрибьюторах и ритейлерах продовольственных товаров, а также о сделках между ними, динамике цен и объемах продаж. Кроме того, им будут доступны данные о доходах, расходах и прибыли этих компаний.
ФНС будет передавать эти данные профильным ведомствам для мониторинга и анализа ценообразования на продукты. Условия и состав информации ФНС согласует с Минэкономразвития.
Накануне Госдума приняла закон о полном контроле цен на продукты.