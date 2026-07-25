Bloomberg узнал о поиске США финансирования для операции против Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Американская администрация пытается найти средства для дальнейшего финансирования военных действий против Ирана. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Как отмечается, в Вашингтоне «задаются вопросом, как оплачивать войну», поскольку процесс одобрения «дополнительного пакета финансирования фактически зашел в тупик в Конгрессе». Это вынуждает администрацию искать иные способы получить нужные средства, пишет агентство, указывая, что президент США Дональд Трамп мало что делает, чтобы убедить законодателей одобрить выделение средств.
Американский военный министр Пит Хегсет ранее заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, что затраты США на проведение военной операции против Ирана составляют порядка $37,5 млрд.