Bloomberg узнал о поиске США финансирования для операции против Ирана

Как отмечается, в Вашингтоне «задаются вопросом, как оплачивать войну», поскольку процесс одобрения «дополнительного пакета финансирования фактически зашел в тупик в Конгрессе». Это вынуждает администрацию искать иные способы получить нужные средства, пишет агентство, указывая, что президент США Дональд Трамп мало что делает, чтобы убедить законодателей одобрить выделение средств.