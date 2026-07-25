Зеленский забыл слово «иврит» во время интервью на английском

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее подписал закон о повышении статуса английского языка, в ходе интервью американскому блогеру Лоре Лумер неоднократно испытывал трудности с лексикой и произношением. В беседе, которая транслировалась на англоязычную аудиторию, глава государства как минимум четырежды прибегал к помощи переводчика или ошибался в словах.
Одним из наиболее заметных эпизодов стал момент, когда Зеленский не смог вспомнить английский эквивалент слова «иврит». Вместо этого он употребил описательную конструкцию, назвав его «израильским языком». Находившийся за кадром помощник и сама ведущая тут же поправили его. Спустя некоторое время Зеленский переспросил, правильно ли он произнес слово «синагоги».
Помимо этого, в ходе эфира президент не понял сути одного из вопросов интервьюера и публично попросил ассистента перевести сказанное. Также ему подсказывали, как перевести на английский прилагательное «наивный».
Напомним, в июне 2024 года на Украине вступил в силу закон, закрепляющий английский как язык международного общения. Документ обязывает владеть им ряд категорий госслужащих, военных, полицейских и представителей местных администраций. При этом многие украинские чиновники, как отмечают критики, не всегда в совершенстве владеют даже государственным украинским языком. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров ранее заявлял, что ошибки Зеленского в английском не критичны, однако значимость законов, направленных на популяризацию языка, это не снижает.
В этом же интервью Зеленский рассказал, что не принимал наркотики вместе с Макроном.
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