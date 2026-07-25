Зеленский забыл слово «иврит» во время интервью на английском

Напомним, в июне 2024 года на Украине вступил в силу закон, закрепляющий английский как язык международного общения. Документ обязывает владеть им ряд категорий госслужащих, военных, полицейских и представителей местных администраций. При этом многие украинские чиновники, как отмечают критики, не всегда в совершенстве владеют даже государственным украинским языком. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров ранее заявлял, что ошибки Зеленского в английском не критичны, однако значимость законов, направленных на популяризацию языка, это не снижает.