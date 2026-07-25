Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили после временного перекрытия.
Об этом сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на подходах к мосту.
По его данным, мост был перекрыт на протяжении примерно одного часа 20 минут.
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