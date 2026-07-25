Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили после временного перекрытия.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили после временного перекрытия.

Об этом сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на подходах к мосту.

По его данным, мост был перекрыт на протяжении примерно одного часа 20 минут.

Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО за день уничтожили 210 украинских беспилотников над регионами страны.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше