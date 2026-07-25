Антироссийский законопроект в США оказался под угрозой срыва

Документ, известный как «Закон о санкциях против России» (Sanctioning Russia Act), предполагает введение вторичных пошлин до 100% на товары и услуги из стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы. При этом ключевое право устанавливать и отменять эти пошлины предлагается закрепить за главой государства. Однако демократы выступают резко против передачи Белому дому таких широких тарифных полномочий, опасаясь их непредсказуемого использования. Сенатор Элизабет Уоррен уже заявила, что может заблокировать ускоренное рассмотрение документа, пока в него не внесут поправки, ограничивающие власть президента.