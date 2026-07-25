Антироссийский законопроект в США оказался под угрозой срыва

Принятие в Сенате США законопроекта о новых санкциях против России, получившего импульс после кончины сенатора Линдси Грэма* (включен в российский перечень лиц, причастных к террористической деятельности и экстремизму), оказалось под угрозой. Как сообщает New York Times, основной причиной стали разногласия по поводу объема полномочий, который документ передает президенту Дональду Трампу.
Документ, известный как «Закон о санкциях против России» (Sanctioning Russia Act), предполагает введение вторичных пошлин до 100% на товары и услуги из стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы. При этом ключевое право устанавливать и отменять эти пошлины предлагается закрепить за главой государства. Однако демократы выступают резко против передачи Белому дому таких широких тарифных полномочий, опасаясь их непредсказуемого использования. Сенатор Элизабет Уоррен уже заявила, что может заблокировать ускоренное рассмотрение документа, пока в него не внесут поправки, ограничивающие власть президента.
Законопроект, инициированный республиканцем Линдси Грэмом* и демократом Ричардом Блюменталем, прошел долгий путь согласований. Первоначально предлагалась ставка пошлин в 500%, однако в ходе переговоров с администрацией ее снизили до 100%. Также было принято решение ограничить действие меры — президент сможет вводить пошлины только в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа.
На данный момент у законопроекта более 60 соавторов, что достаточно для преодоления процедурного барьера (филибастера). Основным препятствием является нехватка времени в календаре Сената перед августовскими каникулами. Кроме того, ситуация осложняется попытками администрации Трампа включить в пакет санкции против Ирана, с чем согласны не все демократы.
Ранее мы писали: Трамп отказывается от контактов с Нетаньяху на фоне войны с Ираном.
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* Включен в российский перечень лиц, причастных к террористической деятельности и экстремизму.