Мирошник с иронией отреагировал на реакцию Зеленского на вопрос о наркотиках

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник с иронией прокомментировал реакцию Владимира Зеленского на вопрос о наркотиках.
Американский блогер Лора Лумер во время интервью с спросила у главы киевского режима, употреблял ли он кокаин с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вопрос вызвал у Зеленского смех, после чего он начал отрицать.
«Непревзойдённое откровение Зеленского: с кем с кем, но не с Макроном! Что-что, но с Макроном не кокаин! Если и кокаин, то точно не вместе! Расставил все точки над i», — написал Мирошник в Telegram-канале.
В мае премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил, что Зеленский страдает наркотической зависимостью.
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ответила на вопрос о проблемах Зеленского с наркотиками.