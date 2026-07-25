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Мирошник с иронией отреагировал на реакцию Зеленского на вопрос о наркотиках

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник с иронией прокомментировал реакцию Владимира Зеленского на вопрос о наркотиках.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник с иронией прокомментировал реакцию Владимира Зеленского на вопрос о наркотиках.

Американский блогер Лора Лумер во время интервью с спросила у главы киевского режима, употреблял ли он кокаин с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вопрос вызвал у Зеленского смех, после чего он начал отрицать.

«Непревзойдённое откровение Зеленского: с кем с кем, но не с Макроном! Что-что, но с Макроном не кокаин! Если и кокаин, то точно не вместе! Расставил все точки над i», — написал Мирошник в Telegram-канале.

В мае премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил, что Зеленский страдает наркотической зависимостью.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ответила на вопрос о проблемах Зеленского с наркотиками.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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