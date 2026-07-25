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Саудовская Аравия нанесла серию авиаударов по объектам связи в Йемене

Военные Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по территории Йемена, ударам подверглись объекты связи, сообщает Al Masirah.

Источник: Аргументы и факты

Военные Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по территории Йемена, сообщает Al Masirah.

Ударам подверглись объекты связи в городе Ходейда и на острове Камаран в Красном море.

«Самолёты нанесли серию авиаударов по объектам компании связи в городе Ходейда. Удары были нанесены по крупнейшему йеменскому острову в Красном море Камран, который находится в стратегически важном месте в южной части моря», — говорится в сообщении.

По информации Al Arabiya, в Ходейде прогремели взрывы на складах с оружием.

Хуситы заявили, что их силы ПВО вынудили боевые самолёты Саудовской Аравии покинуть территорию Йемена.

При этом представитель Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики заявил, что коалиция не наносила удары по портам на территории Йемена в ответ на атаки хуситов на суда.

«Коалиция не обстреливала порт Ходейды или другие порты Йемена. Они остаются открытыми для приёма коммерческих судов и морского транспорта с гуманитарной помощью», — сказал он.

По его словам, коалиция продолжит принимать меры «для защиты судоходства и интересов королевства».

В июне движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о мобилизации сил для «прекращения блокады со стороны Саудовской Аравии».

Напомним, хуситы с 2023 года ведут переговоры с Саудовской Аравией для заключения мирного договора.

Лидер движения Абдель Малик аль-Хуси заявил, что «хуситы готовы без колебаний выполнить исламский долг джихада». По его словам, Саудовской Аравии следует отказаться от враждебных действий в отношении йеменского народа и перейти к принципам добрососедства.

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