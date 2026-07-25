SpaceX успешно провела 13-й тестовый запуск корабля Starship

Впервые Starship выведет в космос 20 спутников Starlink V3 для расширения емкости сети и увеличения скорости связи, согласно данным SpaceX. В ходе теста спутники раскроют солнечные панели, антенны и попробуют связаться со всей группировкой через лазеры. Находясь на той же суборбитальной траектории, что и Starship, они полностью сгорят в атмосфере примерно через 20 минут после сброса.