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При атаке ВСУ в Горловке ранены три человека

При атаке БПЛА ВСУ в Никитовском районе Горловки ранены три мирных жителя.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Три мирных жителя Горловки в ДНР получили ранение в результате атаки украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены три мирных жителя», — написал он в своем Telegram-канале.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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