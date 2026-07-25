При атаке ВСУ в Горловке ранены три человека

ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Три мирных жителя Горловки в ДНР получили ранение в результате атаки украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько.
«В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены три мирных жителя», — написал он в своем Telegram-канале.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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