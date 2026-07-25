Источник рассказал, чем занимается блогер Чекалин в СИЗО

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Блогер Артем Чекалин, осужденный за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ, активно занимается спортом в московском следственном изоляторе, рассказал РИА Новости информированный источник.
«Он коротко постригся, активно занимается спортом в следственном изоляторе», — сказал собеседник агентства.
Гагаринский суд Москвы 13 апреля назначил экс-супругу блогера Лерчек семь лет колонии со штрафом более 194 миллионов рублей за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов. Защита Чекалина ранее сообщала РИА Новости, что обжаловала приговор.
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