Пентагон ищет $37,5 млрд на войну с Ираном

Источники Bloomberg отмечают, что неопределенность с бюджетом напрямую влияет на сроки и масштаб возможного ответа Тегерану. Тем временем в Госдепе продолжаются консультации с союзниками по Ближнему Востоку. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент «рассматривает все варианты» для защиты национальных интересов, но от комментариев о конкретных планах финансирования воздержалась.