Пентагон ищет $37,5 млрд на войну с Ираном

Американская администрация столкнулась с проблемой финансирования военной операции против Ирана. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, процесс утверждения дополнительного пакета средств в Конгрессе фактически зашел в тупик. Это вынуждает Белый дом искать обходные пути для получения необходимых бюджетных ассигнований.
Ранее на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям министр обороны США Пит Хегсет обнародовал предварительную стоимость операции. По его словам, затраты Пентагона на потенциальный удар по иранским объектам могут составить около 37,5 миллиарда долларов. Однако конгрессмены пока не готовы одобрить выделение таких средств.
Основной проблемой является позиция президента Дональда Трампа, который, по данным издания, не проявляет достаточной активности в переговорах с законодателями, чтобы убедить их поддержать финансирование. В администрации рассматриваются различные альтернативные механизмы пополнения казны, однако их реализация сопряжена с юридическими и процедурными рисками.
Источники Bloomberg отмечают, что неопределенность с бюджетом напрямую влияет на сроки и масштаб возможного ответа Тегерану. Тем временем в Госдепе продолжаются консультации с союзниками по Ближнему Востоку. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент «рассматривает все варианты» для защиты национальных интересов, но от комментариев о конкретных планах финансирования воздержалась.
Ранее мы писали: Трамп выдвинул ультиматум Эр-Рияду: ядерная сделка — после признания Израиля.
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