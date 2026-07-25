NYT назвала причину замены самолета Трампа в Турции

Трамп представил новый президентский борт в середине июня. Самолет, подаренный ему королевской семьей Катара в 2025 году, пришел на смену лайнеру Boeing 747−2, который использовался на протяжении более 30 лет. По оценкам газеты The Washington Post, переоборудование самолета стоимостью около $400 млн в соответствии со всеми требованиями к борту, перевозящему первое лицо страны, должно было обойтись примерно в $1,5 млрд.