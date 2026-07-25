NYT назвала причину замены самолета Трампа в Турции

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Решение заменить самолет президенту США Дональду Трампу перед вылетом из Анкары в начале июля было вызвано поступившей информацией о том, что связанные с Ираном «прокси-силы» выбрали президентский борт и американского лидера в качестве своей цели. С таким утверждением выступила газета The New York Times.
По ее данным, должностные лица американской администрации сочли полученную информацию правдоподобной и Секретная служба США призвала Трампа сменить подаренный Катаром борт на старый Air Force One. При этом, как указывает издание, те данные, которые были у американских властей, не указывали на то, что «прокси-силы» выбрали своей целью определенное воздушное судно.
На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре Трамп заявил, что не будет возвращаться из Турции новым президентским бортом, так как хочет продемонстрировать его в Европе.
Трамп представил новый президентский борт в середине июня. Самолет, подаренный ему королевской семьей Катара в 2025 году, пришел на смену лайнеру Boeing 747−2, который использовался на протяжении более 30 лет. По оценкам газеты The Washington Post, переоборудование самолета стоимостью около $400 млн в соответствии со всеми требованиями к борту, перевозящему первое лицо страны, должно было обойтись примерно в $1,5 млрд.