РИА Новости: США увеличили закупки мороженого из России в 15 раз

Соединённые Штаты увеличили закупки мороженого из России в 15 раз, пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни.
По информации агентства, в мае США ввезли из России мороженое на $62,4 тыс., тогда как в апреле — на $4,1 тыс.
Отмечается, что в мае американцы больше всего мороженого покупали у Китая (на $6,2 млн), Южной Кореи (на $5,6 млн), а также Италии (на $5,2 млн).
Ранее сообщалось, что поставки российского мороженого в Китай в первом квартале текущего года упали в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.