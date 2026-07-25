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РИА Новости: США увеличили закупки мороженого из России в 15 раз

Соединённые Штаты увеличили закупки мороженого из России в 15 раз, пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни.

Соединённые Штаты увеличили закупки мороженого из России в 15 раз, пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни.

По информации агентства, в мае США ввезли из России мороженое на $62,4 тыс., тогда как в апреле — на $4,1 тыс.

Отмечается, что в мае американцы больше всего мороженого покупали у Китая (на $6,2 млн), Южной Кореи (на $5,6 млн), а также Италии (на $5,2 млн).

Ранее сообщалось, что поставки российского мороженого в Китай в первом квартале текущего года упали в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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