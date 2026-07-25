Финансист объяснила, что будет с рублем и вкладами после снижения ставки

По словам финансиста, для рубля решение носит нейтрально-позитивный характер. Ставки по вкладам останутся примерно на текущем уровне, а по кредитам банки либо сохранят их, либо снизят незначительно. Минимальные ставки по займам будут стартовать от 14,5−15% годовых.