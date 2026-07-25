Свыше 40 процентов немцев до 39 лет не хотят воевать, показал опрос

По его результатам, 41% мужчин в Германии в возрасте 18−39 лет заявили, что не пошли бы добровольцами на военную службу и отказались бы идти на войну в случае призыва, если бы их страна оказалась под неминуемой угрозой вторжения. Всего 23% отметили, что пошли бы на фронт в том случае, если бы их призвали, и 13% стали бы добровольцами. О нежелании идти на фронт в случае призыва заявили также 44% немецких женщин в возрасте 18−39 лет.