Европа опасается зависимости от США после отказа от российского газа

Европейские оборонные и энергетические компании начали опасаться чрезмерного влияния США после того, как ЕС полностью отказался от российского газа. Об этом пишет The New York Times, отмечая, что нынешние отношения с Америкой осложнены из-за угроз Дональда Трампа ввести пошлины, его заявлений о Гренландии и ситуации с Ираном.