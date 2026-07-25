По мнению экспертов, теперь США могут оказывать значительное влияние на внутреннюю политику Европы в энергетическом секторе.
«При всём моём уважении, в такое время создавать зависимость от Америки — не лучшая идея», — приводит газета слова бывшего высокопоставленного командующего НАТО генерала Ричарда Ширреффа.
Ширрефф добавил, что такой сценарий может ослабить европейскую энергетическую независимость и подорвать стратегическую стабильность континента.
Ранее Life.ru писал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал тяжёлый энергетический кризис в ЕС. Он отметил, что стоимость нефти и газа может вырасти до заоблачных значений, а европейцы почувствуют последствия из-за политики против российских энергоресурсов. Дмитриев подчеркнул, что страдания населения связаны с ошибочными решениями чиновников, которые подрывают собственное благосостояние.
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