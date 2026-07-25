Опрос показал, что жители ФРГ, Польши и Великобритании думают о своих ВС

По результатам исследования, 70% немцев не уверены, что их ВС достаточно сильны для защиты страны в случае атаки. С аналогичным мнением выступили 57% поляков, 53% британцев и 53% австралийцев. В Германии показатель уверенности в немецких вооруженных силах не достигает и четверти — лишь 21% немцев в них уверены.