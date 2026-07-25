Опрос показал, что жители ФРГ, Польши и Великобритании думают о своих ВС

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Жители Германии, Польши, Великобритании и Австралии выразили неуверенность в том, что их вооруженные силы смогут защитить их в случае нападения, следует из исследования компании YouGov.
По результатам исследования, 70% немцев не уверены, что их ВС достаточно сильны для защиты страны в случае атаки. С аналогичным мнением выступили 57% поляков, 53% британцев и 53% австралийцев. В Германии показатель уверенности в немецких вооруженных силах не достигает и четверти — лишь 21% немцев в них уверены.
Исследование проводилось с 17 июня по 1 июля среди более 2 тысяч совершеннолетних жителей Великобритании, Австралии, Германии, Польши. Данные о статистической погрешности не приводятся.