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Опрос показал, что жители ФРГ, Польши и Великобритании думают о своих ВС

YouGov: в Германии, Польше, Британии и Австралии не уверены в своих ВС.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Жители Германии, Польши, Великобритании и Австралии выразили неуверенность в том, что их вооруженные силы смогут защитить их в случае нападения, следует из исследования компании YouGov.

По результатам исследования, 70% немцев не уверены, что их ВС достаточно сильны для защиты страны в случае атаки. С аналогичным мнением выступили 57% поляков, 53% британцев и 53% австралийцев. В Германии показатель уверенности в немецких вооруженных силах не достигает и четверти — лишь 21% немцев в них уверены.

Исследование проводилось с 17 июня по 1 июля среди более 2 тысяч совершеннолетних жителей Великобритании, Австралии, Германии, Польши. Данные о статистической погрешности не приводятся.

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