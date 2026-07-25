Аналитики назвали отрасли, зарплаты в которых вырастут опережающими темпами

В IT-сфере во втором полугодии, по их мнению, предложения будут расти не столь высокими темпами из-за эффекта высокой базы (зарплаты программистов — одни из наиболее высоких на рынке). Аналитики отметили, что в приоритете на повышение зарплат у работодателей в IT — эксперты уровня руководителей и отдельные критичные направления, включая информационную безопасность.