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Аналитики назвали отрасли, зарплаты в которых вырастут опережающими темпами

SuperJob спрогнозировал рост зарплат в ритейле, медицине и логистике.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Темпы роста зарплат во втором полугодии будут выше средних по рынку и выше официальной инфляции в российском ритейле, медицине и логистике, спрогнозировали для РИА Новости аналитики SuperJob.

«Отрасли, которые будут удерживать темпы прироста (зарплатных предложений — ред.) выше средних по рынку и выше инфляции, — это ритейл с его массовым наймом и высокой текучестью кадров, медицина с дефицитом медперсонала и логистика — во многом из-за распространения e-commerce», — отмечают аналитики.

«В промышленности прирост предложений работодателей, вероятнее всего, будет выше инфляции, — это одна из ключевых отраслей, обеспечивающих суверенитет страны, где ситуация к тому же контролируется государством», — также ожидают авторы исследования.

В IT-сфере во втором полугодии, по их мнению, предложения будут расти не столь высокими темпами из-за эффекта высокой базы (зарплаты программистов — одни из наиболее высоких на рынке). Аналитики отметили, что в приоритете на повышение зарплат у работодателей в IT — эксперты уровня руководителей и отдельные критичные направления, включая информационную безопасность.

В строительстве же ситуация зависит от экономической политики государства — любые изменения тут же скажутся на рынке вакансий и зарплатах в отрасли, добавляют эксперты.