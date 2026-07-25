Аналитики назвали отрасли, зарплаты в которых вырастут опережающими темпами

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Темпы роста зарплат во втором полугодии будут выше средних по рынку и выше официальной инфляции в российском ритейле, медицине и логистике, спрогнозировали для РИА Новости аналитики SuperJob.
«Отрасли, которые будут удерживать темпы прироста (зарплатных предложений — ред.) выше средних по рынку и выше инфляции, — это ритейл с его массовым наймом и высокой текучестью кадров, медицина с дефицитом медперсонала и логистика — во многом из-за распространения e-commerce», — отмечают аналитики.
«В промышленности прирост предложений работодателей, вероятнее всего, будет выше инфляции, — это одна из ключевых отраслей, обеспечивающих суверенитет страны, где ситуация к тому же контролируется государством», — также ожидают авторы исследования.
В IT-сфере во втором полугодии, по их мнению, предложения будут расти не столь высокими темпами из-за эффекта высокой базы (зарплаты программистов — одни из наиболее высоких на рынке). Аналитики отметили, что в приоритете на повышение зарплат у работодателей в IT — эксперты уровня руководителей и отдельные критичные направления, включая информационную безопасность.
В строительстве же ситуация зависит от экономической политики государства — любые изменения тут же скажутся на рынке вакансий и зарплатах в отрасли, добавляют эксперты.