В Армении задержан директор завода «Арарат»

Основанием для задержания самого бизнесмена послужили подозрения в организации мошеннической схемы в 2022—2024 годах. По версии следствия, группа лиц под руководством Царукяна похитила более 22 миллионов долларов у граждан Ирана. Деньги были получены в рамках совместных предприятий по импорту автомобилей, техники и топлива. Суд в Ереване избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста. Сам политик называет дело сфабрикованным и надуманным.