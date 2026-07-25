В Армении задержан директор завода «Арарат»

В Ереване по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере задержан директор коньячно-винно-водочного комбината «Арарат» Арман Давтян. Предприятие входит в бизнес-империю оппозиционного политика и предпринимателя Гагика Царукяна, который с 7 июля находится под арестом по другому уголовному делу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.
Комбинат «Арарат» известен производством алкогольной продукции под брендом «Ной». Уголовное преследование его руководителя стало новым эпизодом в серии судебных и административных действий против активов Царукяна.
Основанием для задержания самого бизнесмена послужили подозрения в организации мошеннической схемы в 2022—2024 годах. По версии следствия, группа лиц под руководством Царукяна похитила более 22 миллионов долларов у граждан Ирана. Деньги были получены в рамках совместных предприятий по импорту автомобилей, техники и топлива. Суд в Ереване избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста. Сам политик называет дело сфабрикованным и надуманным.
На фоне уголовного преследования государство уже начало принимать меры в отношении имущества Царукяна. В середине июля Антикоррупционный суд передал в управление государства цементный завод «Араратцемент», также принадлежащий бизнесмену. Муниципалитет Еревана сообщил о передаче городу спортивно-оздоровительного комплекса «Мульти Велнесс». Торговый центр «Ариндж Молл» опечатан сотрудниками Комитета госдоходов.
Генеральная прокуратура требует конфисковать у Царукяна 75 объектов недвижимости, 42 транспортных средства, доли в 38 юридических лицах, включая казино «Шангри Ла», а также денежные средства на сумму более 105 миллиардов драмов (около 292 миллионов долларов). Ранее премьер-министр Никол Пашинян публично заявлял, что завод «Араратцемент» будет национализирован, а также неоднократно называл Царукяна и других оппозиционных лидеров виновными в подкупе избирателей на парламентских выборах.
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