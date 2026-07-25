Заместители прокурора МУС возглавят офис после отстранения Хана

Заместители прокурора Международного уголовного суда (МУС) Назхат Шамин Хан и Маме Мандиай Нианг продолжат исполнять обязанности руководства канцелярии прокурора после того, как Ассамблея государств-участников Римского статута большинством голосов приняла решение о снятии Карима Хана с должности, сообщает пресс-служба суда.
Как отмечается в официальном заявлении, данное решение предусматривает, что Назхат Шамин Хан и Маме Мандиай Нианг будут продолжать исполнять обязанности руководства офиса.
Кроме того, пресс-служба МУС сообщила, что пока не получала официального уведомления о намерении Венесуэлы выйти из Римского статута.
«МУС еще не был уведомлен о формальном уведомлении о выходе из договора, направленном в Бюро по договорам ООН», — заявили в пресс-службе.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что МУС должен прекратить своё существование.