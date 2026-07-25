Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер режиссёр фильма «Маска» Чак Рассел

Американский кинорежиссёр Чак Рассел скончался в возрасте 74 лет, сообщает TMZ со ссылкой на его семью.

Американский кинорежиссёр Чак Рассел скончался в возрасте 74 лет, сообщает TMZ со ссылкой на его семью.

По информации издания, Рассел «неожиданно скончался в своём доме в Сан-Диего».

Как уточняется, в среду, 22 июля, экстренные службы прибыли в дом режиссёра после сообщения о мужчине без сознания.

Причина смерти не установлена.

Режиссёрским дебютом Рассела стала работа «Кошмар на улице Вязов — 3: воины сна». Он также известен как режиссёр фильма «Маска» с Джимом Керри в главной роли.

Ранее стало известно, что американский режиссёр сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Берроуз скончался в возрасте 85 лет.