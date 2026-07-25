Умер режиссёр фильма «Маска» Чак Рассел

Американский кинорежиссёр Чак Рассел скончался в возрасте 74 лет, сообщает TMZ со ссылкой на его семью.
По информации издания, Рассел «неожиданно скончался в своём доме в Сан-Диего».
Как уточняется, в среду, 22 июля, экстренные службы прибыли в дом режиссёра после сообщения о мужчине без сознания.
Причина смерти не установлена.
Режиссёрским дебютом Рассела стала работа «Кошмар на улице Вязов — 3: воины сна». Он также известен как режиссёр фильма «Маска» с Джимом Керри в главной роли.
Ранее стало известно, что американский режиссёр сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Берроуз скончался в возрасте 85 лет.