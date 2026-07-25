В аэропортах Нижнего Новгорода, Самары и Чебоксар ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Об этом сообщили в Росавиации.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Аэропорт Саратова также временно не обслуживает рейсы.
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