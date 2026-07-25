Венесуэла объявила о выходе из МУС

Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа объявил о выходе республики из Международного уголовного суда (МУС).
По словам министра, власти Венесуэлы считают, что действия МУС демонстрируют географическую предвзятость, так как суд «непропорционально сосредоточивает свою работу» в ущерб странам Глобального Юга.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио пообещал «ликвидировать» Международный уголовный суд.
Также сообщалось, что ассамблея стран МУС отстранила Карима Хана от должности прокурора после обвинений в сексуальных домогательствах.
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