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Венесуэла объявила о выходе из МУС

Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа объявил о выходе республики из Международного уголовного суда (МУС).

Источник: RT на русском

Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа объявил о выходе республики из Международного уголовного суда (МУС).

«Венесуэла проинформировала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о своём твёрдом и бесповоротном решении денонсировать Римский статут и начать свой окончательный выход из МУС в соответствии со статьёй 127», — написал он в соцсети X.

По словам министра, власти Венесуэлы считают, что действия МУС демонстрируют географическую предвзятость, так как суд «непропорционально сосредоточивает свою работу» в ущерб странам Глобального Юга.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио пообещал «ликвидировать» Международный уголовный суд.

Также сообщалось, что ассамблея стран МУС отстранила Карима Хана от должности прокурора после обвинений в сексуальных домогательствах.

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