NYT сообщила, что законопроект США о санкциях против РФ под угрозой

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Принятие Сенатом Конгресса США законопроекта об ужесточении санкций против России осложняется из-за разногласий республиканцев и демократов относительно расширения полномочий президента Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
Законопроект, в частности, предполагает введение 100-процентных тарифов для пяти крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также пяти стран, которые якобы помогают России обходить западные санкции в сфере энергетики. Решение о введении и отмене пошлин будет за Трампом.
По информации NYT, представители Демократической партии выступили против предоставления ему такой свободы действий. Газета отмечает, что опасения демократов связаны с тем, что это может создать прецедент для расширения президентских полномочий по введению таможенных пошлин.
Обновленный законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних рестрикций против России, а также введение пошлин в отношении ее торговых партнеров, был официально внесен в Сенат 16 июля.