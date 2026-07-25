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NYT сообщила, что законопроект США о санкциях против РФ под угрозой

Ситуация обусловлена разногласиями республиканцев и демократов относительно расширения полномочий американского лидера Дональда Трампа, сообщила газета.

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Принятие Сенатом Конгресса США законопроекта об ужесточении санкций против России осложняется из-за разногласий республиканцев и демократов относительно расширения полномочий президента Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Законопроект, в частности, предполагает введение 100-процентных тарифов для пяти крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также пяти стран, которые якобы помогают России обходить западные санкции в сфере энергетики. Решение о введении и отмене пошлин будет за Трампом.

По информации NYT, представители Демократической партии выступили против предоставления ему такой свободы действий. Газета отмечает, что опасения демократов связаны с тем, что это может создать прецедент для расширения президентских полномочий по введению таможенных пошлин.

Обновленный законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних рестрикций против России, а также введение пошлин в отношении ее торговых партнеров, был официально внесен в Сенат 16 июля.

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