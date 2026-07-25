Ван И заявил, что Китай и Россия должны укреплять авторитет ШОС

ПЕКИН, 25 июля. /ТАСС/. Китай и РФ должны совместными усилиями содействовать развитию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), укреплению ее международного авторитета. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
«ШОС сегодня стала силой, способствующей поддержанию стабильности в мире, ее международный авторитет неуклонно растет. Китай и Россия должны совместно поддерживать развитие и укрепление организации, продвигать “шанхайский дух”, придать новый импульс совершенствованию глобального управления, формированию человеческого сообщества с единой судьбой», — приводит сайт МИД КНР слова Ван И, который 24 июля провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в городе Чолпон-Ата (Киргизия), где состоялось заседание Совета министров иностранных дел ШОС.
Ван И напомнил, что в 2026 году исполнилось 25 лет с момента подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, а также создания ШОС. По его словам, Пекин и Москва, руководствуясь положениями этого соглашения, «создали образец новых межгосударственных отношений и отношений между великими державами».
Глава МИД КНР отметил, что в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае состоялась важная встреча лидеров двух стран, которая способствовала переходу сотрудничества между Пекином и Москвой «на новый этап более активного и ускоренного развития». Ван И также обратил внимание, что в сентябре состоятся выборы в Государственную думу, и пожелал российской стороне их успешного проведения.