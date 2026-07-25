Ван И заявил, что Китай и Россия должны укреплять авторитет ШОС

Ван И напомнил, что в 2026 году исполнилось 25 лет с момента подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, а также создания ШОС. По его словам, Пекин и Москва, руководствуясь положениями этого соглашения, «создали образец новых межгосударственных отношений и отношений между великими державами».