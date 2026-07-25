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Дмитриев: ЕС разозлил Трампа и получил в наказание новые пошлины

Страны ЕС разозлили президента США Дональда Трампа и получили в наказание за это новые пошлины, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Страны ЕС разозлили президента США Дональда Трампа и получили в наказание за это новые пошлины, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Вассалы ЕС разозлили своего “папочку” и получат тарифные санкции за наложение штрафов на американские цифровые компании. Теперь вассалам придётся отменить штрафы, извиниться и поблагодарить своего “папочку” за дополнительные тарифы», — написал он на своей странице в соцсети X.

Ранее Трамп назвал «грабежом» штрафы, выписанные Евросоюзом IT-компаниям США, а также пригрозил Брюсселю масштабными пошлинами и расследованием.

Глава евродипломатии Кая Каллас называла безосновательными доводы США для введения новых пошлин против ЕС.

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