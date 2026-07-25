Дмитриев: ЕС разозлил Трампа и получил в наказание новые пошлины

«Вассалы ЕС разозлили своего “папочку” и получат тарифные санкции за наложение штрафов на американские цифровые компании. Теперь вассалам придётся отменить штрафы, извиниться и поблагодарить своего “папочку” за дополнительные тарифы», — написал он на своей странице в соцсети X.