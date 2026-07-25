Марочко заявил о начале боев за Алексеево-Дружковку

ЛУГАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Российские бойцы выбили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Осыково и начали бои за Алексеево-Дружковку под Константиновкой в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, военные РФ постепенно отодвигают линию фронта от освобожденной в начале июля Константиновки.
«Наши военнослужащие уже выбили украинских боевиков из населенного пункта Осыково и приступили к освобождению следующего населенного пункта — Алексеево-Дружковки», — сказал он.
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