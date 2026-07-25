Украинские власти по собственному усмотрению отказывают в праве на жизнь тем, кого считают неугодными, деля людей на «сорта». Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
«Это кто? Это беззащитные люди. И удивительным образом их делят на людей “первого сорта”, людей “второго сорта…”, — сказала Лантратова.
Она также отметила, что в результате действий украинских военных в Донбассе погибли тысячи людей.
При этом ранее Лантратова сообщила, что Киев применяет избирательный подход к обмену пленными: из переданных списков возвращаются не все граждане Украины.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад систематически финансирует и поддерживает убийства мирных граждан в Донбассе.