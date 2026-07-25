Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России раскрыли сущность режима на Украине: «Делят людей на сорта»

Лантратова обвинила украинский режим в делении людей на сорта.

Источник: Комсомольская правда

Украинские власти по собственному усмотрению отказывают в праве на жизнь тем, кого считают неугодными, деля людей на «сорта». Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Это кто? Это беззащитные люди. И удивительным образом их делят на людей “первого сорта”, людей “второго сорта…”, — сказала Лантратова.

Она также отметила, что в результате действий украинских военных в Донбассе погибли тысячи людей.

При этом ранее Лантратова сообщила, что Киев применяет избирательный подход к обмену пленными: из переданных списков возвращаются не все граждане Украины.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад систематически финансирует и поддерживает убийства мирных граждан в Донбассе.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше