Корабль Starship приводнился в Индийском океане

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Верхняя ступень космического корабля Starship компании SpaceX совершила контролируемый спуск и мягкое приводнение в акватории Индийского океана в рамках своего 13-го тестового полета, согласно прямой трансляции.
Корабль мягко опустился на воду в 2.57 мск, следует из данных прямой трансляции SpaceX.
В ходе полета, который продлился чуть более часа, корабль, согласно данным SpaceX, должен был выполнить ряд ключевых задач: вывести на суборбитальную траекторию 20 тестовых спутников Starlink V3, повторно включить один из двигателей Raptor в открытом космосе и протестировать новые методы контроля теплозащитного экрана.
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