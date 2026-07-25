Представитель США рассказал о реакции Трампа на символический привет от Путина

Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук рассказал о реакции американского президента Дональд Трамп на символический привет от российского лидера Владимира Путина в виде хоккейной шайбы.
В июне Кук принял участие в ПМЭФ-2026 в Петербурге. Во время пленарного заседания он передал Путину привет от Трампа. В ответ президент России использовал хоккейную метафору и попросил вернуть шайбу главе Белого дома.
«Он сказал, что передаёт шайбу обратно Дональду. Конечно, это хоккейная отсылка, поскольку президент (Путин. — RT) хорошо играет в хоккей», — поделился Кук в интервью РИА Новости.
Настоящей шайбы Путин Куку не вручал, поэтому после возвращения в США глава комиссии нашёл её сам и положил на стол Трампа в Овальном кабинете.
Кук рассказал, что, передавая подарок, он пояснил его символическое значение. По его словам, Трамп положительно воспринял этот жест.
«Он рассмеялся, его это очень позабавило», — сказал Кук.
Ранее сообщалось, что Путин попросил председателя комиссии США по изящным искусствам Родни Кука, возглавляющего американскую делегацию на ПМЭФ-2026, передать ответный привет Трампу.