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Ван И призвал Россию усилить ШОС и создать противовес Западу

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Россию совместно укреплять международный авторитет Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Россию совместно укреплять международный авторитет Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Заявление прозвучало по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в киргизском городе Чолпон-Ата, где прошло заседание Совета министров иностранных дел ШОС.

Как сообщили в пресс-службе МИД КНР, глава китайской дипломатии подчеркнул, что организация сегодня стала значимой силой в поддержании глобальной стабильности. Он отметил, что Пекин и Москва должны совместно продвигать так называемый шанхайский дух и способствовать совершенствованию системы глобального управления.

Ван И напомнил, что 2026 год стал юбилейным для двух ключевых событий — 25-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, а также 25-летия создания самой ШОС. По его словам, эти документы заложили основу для модели новых межгосударственных отношений между великими державами.

Министр также затронул итоги майского визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Он отметил, что переговоры лидеров двух стран вывели сотрудничество на этап ускоренного развития. Кроме того, Ван И упомянул предстоящие в сентябре выборы в Госдуму России, пожелав коллегам их успешного проведения.

Сергей Лавров на встрече, в свою очередь, подтвердил приверженность Москвы дальнейшему взаимодействию в рамках ШОС. Стороны обменялись мнениями по ключевым международным вопросам.

Ранее мы писали: Ван И пообещал Минску всестороннюю поддержку.

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