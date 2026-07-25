Ван И призвал Россию усилить ШОС и создать противовес Западу

Ван И напомнил, что 2026 год стал юбилейным для двух ключевых событий — 25-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, а также 25-летия создания самой ШОС. По его словам, эти документы заложили основу для модели новых межгосударственных отношений между великими державами.