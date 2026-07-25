Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Французский историк рассказал, почему попросил российское гражданство

Историк Пьер Малиновски попросил гражданство, чтобы показать любовь к России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски сообщил РИА Новости, что попросил гражданство России в 2022 году, чтобы показать свою любовь к стране в самый сложный период.

«Когда началась война и весь мир стал разрывать связи с Россией, когда никто больше не хотел иметь с ней ничего общего, я решил показать свою любовь к ней и подал заявление на российское гражданство», — рассказал он.

По словам историка, он сделал это не по необходимости, а в качестве жеста.

«Я хотел показать, что именно в самый тяжелый период я стану гражданином России», — добавил собеседник агентства.

Как указал Малиновски, президент России Владимир Путин предоставил ему гражданство всего за три недели.

«Я очень горжусь тем, что стал гражданином России. И русские это уважают. Но настоящим русским я никогда не стану. У меня нет русской крови. Я француз, который является гражданином Российской Федерации», — резюмировал он.

Историк подчеркнул, что реализовал так много проектов для обеих стран, что для него естественно быть частью и Франции, и России.

Фонд развития русско-французских исторических инициатив, основанный Малиновски в 2018 году, осуществил несколько совместных археологических проектов, посвященных общей истории двух государств. Среди наиболее известных — обнаружение под Смоленском останков генерала армии Наполеона Шарля-Этьена Гюдена и их возвращение во Францию в 2021 году, поиск останков солдат Русского экспедиционного корпуса в Курси, исследования, посвященные эскадрилье «Нормандия — Неман», блокаде Ленинграда, Сталинградской битве и событиям войны 1812 года.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше