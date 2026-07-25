Корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане

Корабль Starship завершил испытательный полёт, успешно приводнившись в Индийском океане, сообщает SpaceX.
«Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с 13-м испытательным полётом Starship!» — говорится в публикации компании в соцсети X.
Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX успешно провела 13-й тестовый запуск космического корабля Starship.
В мае американский предприниматель Илон Маск заявил, что фундаментальный прорыв в многоразовом использовании сверхтяжёлых ракет Starship может произойти уже в этом году.
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