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Аэропорт Ярославля временно не обслуживает рейсы

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на приём и отправку рейсов.

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на приём и отправку рейсов.

Об этом сообщили в Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Аэропорты Нижнего Новгорода, Самары, Чебоксар и Саратова также приостановили работу.

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