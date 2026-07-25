Аэропорт Ярославля временно не обслуживает рейсы

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на приём и отправку рейсов.
Об этом сообщили в Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
Аэропорты Нижнего Новгорода, Самары, Чебоксар и Саратова также приостановили работу.
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