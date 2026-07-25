В Киеве вновь объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве второй раз за ночь, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога в Киеве была объявлена в 03.33 мск. Сигнал также действовал с 02.27 до 02.57 мск.
Воздушная тревога также действует в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Одесской областях Украины.
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