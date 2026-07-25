SpaceX провела 13-е испытания лунного корабля Starship

За время часового полета Starship сделал неполный виток вокруг Земли, вывел на орбиту 20 спутников Starlink, а потом совершил мягкое приводнение на двигателях в Индийском океане к северо-западу от Австралии, где остался на плаву. Первая ступень — сверхтяжелый носитель Super Heavy — отделилась и спустя семь минут после запуска приводнилась в Мексиканском заливе.