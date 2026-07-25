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Хуситы пообещали ответить на удары по йеменской провинции Ходейда

Йеменские хуситы пообещали ответить на авиаудары Саудовской Аравии по провинции Ходейда.

Йеменские хуситы пообещали ответить на авиаудары Саудовской Аравии по провинции Ходейда.

«Мы заявляем, что эти недавние преступления не останутся без ответа», — приводит заявление телеканал Al Masirah.

Ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила об ударах по военным объектам хуситов в йеменской провинции Ходейда.

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