Хуситы пообещали ответить на удары по йеменской провинции Ходейда

Йеменские хуситы пообещали ответить на авиаудары Саудовской Аравии по провинции Ходейда.
«Мы заявляем, что эти недавние преступления не останутся без ответа», — приводит заявление телеканал Al Masirah.
Ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила об ударах по военным объектам хуситов в йеменской провинции Ходейда.
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