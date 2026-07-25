Хуситы пообещали ответить на саудовские удары

ДОХА, 25 июл — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) пообещало ответить на авиаудары Саудовской Аравии по подконтрольной ему провинции Ходейда на Красном море.
Ранее источник в местных органах власти сообщил РИА Новости, что саудовская авиация нанесла не менее пяти ударов по разным местам в Ходейде на западе Йемена.
«Мы заявляем, что эти недавние преступления не останутся без ответа. Принцип сдерживания, установленный нашим народом, его руководством и вооруженными силами, является ясным и незыблемым», — говорится в заявлении политбюро «Ансар Алла». Его цитирует телеканал Al Masirah.
Хуситы обвинили Эр-Рияд в нанесении ударов по гражданским объектам в Ходейде и на острове Камран, в том числе по порту Ходейды, пообещав в ответ нанести удары по саудовским портам.
«Удары по гражданской инфраструктуре представляют собой опасную эскалацию… и продолжение агрессии не принесет агрессорам ничего, кроме новых потерь», — заявило руководство хуситов.
В свою очередь, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией подтвердила нанесение ударов по военным целям в Ходейде в ответ на атаки на танкеры в Красном море, но опровергла обвинение в атаке на порт Ходейды.