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Хуситы пообещали ответить на саудовские удары

Хуситы пообещали ответить на удары Саудовской Аравии по Ходейде.

ДОХА, 25 июл — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) пообещало ответить на авиаудары Саудовской Аравии по подконтрольной ему провинции Ходейда на Красном море.

Ранее источник в местных органах власти сообщил РИА Новости, что саудовская авиация нанесла не менее пяти ударов по разным местам в Ходейде на западе Йемена.

«Мы заявляем, что эти недавние преступления не останутся без ответа. Принцип сдерживания, установленный нашим народом, его руководством и вооруженными силами, является ясным и незыблемым», — говорится в заявлении политбюро «Ансар Алла». Его цитирует телеканал Al Masirah.

Хуситы обвинили Эр-Рияд в нанесении ударов по гражданским объектам в Ходейде и на острове Камран, в том числе по порту Ходейды, пообещав в ответ нанести удары по саудовским портам.

«Удары по гражданской инфраструктуре представляют собой опасную эскалацию… и продолжение агрессии не принесет агрессорам ничего, кроме новых потерь», — заявило руководство хуситов.

В свою очередь, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией подтвердила нанесение ударов по военным целям в Ходейде в ответ на атаки на танкеры в Красном море, но опровергла обвинение в атаке на порт Ходейды.

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