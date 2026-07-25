Число погибших при землетрясениях в Венесуэле возросло до 5546

МЕХИКО, 25 июл — РИА Новости. Число погибших в результате разрушительных землетрясений 24 июня в Венесуэле возросло до 5546, во временных лагерях остаются более 23,8 тысячи человек, следует из сводки правительства страны.
«Погибли 5546 человек, пострадали 16 740, спасены 6462», — говорится в документе, который опубликовал спикер парламента Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.
За последние двое суток число погибших увеличилось на 148 человек.
Согласно обновленным данным, в 107 временных лагерях размещены 23 811 человек. Без жилья остаются 17 907 жителей.
Ударом стихии были повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. По состоянию на 24 июля в стране зарегистрировано 1,5 тысячи повторных подземных толчков.
В ликвидации последствий землетрясения участвуют 30 989 сотрудников экстренных служб, 31 745 добровольцев и 2278 иностранных спасателей.
Двадцать четвертого июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. После стихийного бедствия власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации, а международное сообщество направило в республику спасательные и гуманитарные миссии.