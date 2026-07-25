КНР поможет Пакистану в посредничестве между Ираном и США

Как сообщил МИД Китая, Исхак Дар подтвердил важность координации между Пакистаном и КНР. По его словам, эскалация в Персидском заливе и на Ближнем Востоке не соответствует ничьим интересам. Пакистанский дипломат добавил, что его страна готова прилагать дальнейшие посреднические усилия и благодарит Пекин за неизменную поддержку. Он также выразил стремление к укреплению сотрудничества на площадке ШОС, к совместным усилиям ради обеспечения мира, развития и стабильности в регионе.