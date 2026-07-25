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КНР поможет Пакистану в посредничестве между Ираном и США

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин готов укреплять сотрудничество с Исламабадом в таких многосторонних форматах, как ШОС и ООН.

ПЕКИН, 25 июля. /ТАСС/. Китай высоко ценит посредническую роль Пакистана в урегулировании вооруженного конфликта между США и Ираном. Как заявил министр иностранных дел КНР Ван И, китайская сторона будет содействовать усилиям Исламабада в этом направлении.

«Китай высоко оценивает ключевую роль, которую сыграла пакистанская сторона в достижении меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. Мы будем по-прежнему всецело поддерживать Пакистан в его посредничестве, содействовать возвращению всех сторон к диалогу и переговорам, способствовать устойчивому прекращению военных действий», — приводит сайт МИД КНР слова Ван И, который 24 июля провел встречу со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром в городе Чолпон-Ата (Киргизия), где состоялось заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как подчеркнул глава МИД КНР, Пекин готов укреплять сотрудничество с Исламабадом в таких многосторонних форматах, как ШОС и ООН, сообща отстаивать интересы двух стран, законные права и интересы государств глобального Юга. По его словам, китайско-пакистанские отношения «всегда идут в авангарде своего времени».

Ван И также указал на необходимость выполнения важных договоренностей, которые были достигнуты между лидерами двух стран. Он отметил важность активного развития контактов на всех уровнях, продвижения сотрудничества во всех сферах, содействия «ускоренному формированию сообщества с единой судьбой».

Как сообщил МИД Китая, Исхак Дар подтвердил важность координации между Пакистаном и КНР. По его словам, эскалация в Персидском заливе и на Ближнем Востоке не соответствует ничьим интересам. Пакистанский дипломат добавил, что его страна готова прилагать дальнейшие посреднические усилия и благодарит Пекин за неизменную поддержку. Он также выразил стремление к укреплению сотрудничества на площадке ШОС, к совместным усилиям ради обеспечения мира, развития и стабильности в регионе.

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